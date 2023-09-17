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Микаиллы: Мины мешают поискам массовых захоронений

Микаиллы: Мины мешают поискам массовых захоронений

На сегодняшний день обнаружено 10 массовых захоронений и процесс их поиска продолжается.

Об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме без вести пропавших лиц в Азербайджане.

Он добавил, что в Физули есть заминированная территория, где, по нашему предположению, находится массовое захоронение.

«Минная угроза мин очень мешает нам в поисках предполагаемых мест захоронений», – приводит АПА его слова.

По его словам, у армянских военнослужащих, совершивших военные преступления, есть координаты массовых захоронений.

«Но к сожалению, Армения предпринимает неконструктивные шаги в этом плане и не сообщает координаты азербайджанской стороне», – добавил он.

Завсектором также затронул вопрос идентификации останков.

«В результате идентификации останков стала известна судьба 15 человек. Это очень серьезный вопрос. Это еще раз доказывает, что ни один человек, сделавший шаг ради суверенитета Азербайджана, не забыт».

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