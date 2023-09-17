Глава Нацассамблеи народной власти Кубы принял Гафарову

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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 сентября в рамках рабочего визита в Республику Куба встретилась с председателем Национальной ассамблеи народной власти страны Хуаном Эстебаном Лазо Эрнандесом.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью парламента, тепло поприветствовав спикера азербайджанского парламента, председатель Национальной ассамблеи поблагодарил Сахибу Гафарову за участие в проведенном в его стране саммите «Группы 77 плюс Китай».

Были упомянуты дружественные связи между Азербайджаном и Кубой, о чем очевидно свидетельствует гостеприимство, с которым был встречен в Азербайджане в этом году кубинский вице-президент Сальвадор Антонио Валдес Меса. За последние годы возросло число официальных визитов с Кубы в Азербайджан, а в этом году исполняется 31-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя государствами. Несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Кубу объединяют традиционные узы дружбы, налажены хорошие политические связи. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Хуан Эстебан Лазо Эрнандес особо отметил, что поддержка, которую Азербайджан оказывает его стране в международных организациях, получает высокую оценку на Кубе.

В контексте отмечаемого в этом году в Азербайджане столетия Гейдара Алиева были упомянуты дружеские связи между великим лидером и бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро. Подчеркнуто, что в 1970-80-х годах кубинские студенты обучались в Азербайджане, что само по себе говорит о дружбе наших народов. Выражена уверенность в том, что открытие посольства Азербайджана на Кубе, с удовлетворением воспринятое кубинской стороной, придаст импульс развитию взаимоотношений.

По словам Хуана Эстебана Лазо Эрнандеса, кубинское правительство заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном, тем более что тут имеется большой потенциал, включая хорошие возможности для сотрудничества в здравоохранении, сельском хозяйстве и прочих областях, и кубинский парламент не пожалеет сил для поддержки этого взаимодействия. Будут предприниматься шаги для развития межпарламентских отношений. Возможны визиты между парламентскими группами дружбы и расширение связей между комитетами двух парламентов.

Поблагодарив за гостеприимство, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула важность саммита, проведенного на Кубе, добавив, что «Группа 77» является важной платформой для продвижения многостороннего сотрудничества и взаимной поддержки входящих в группу государств. Она выразила уверенность в том, что ее приезд в Гавану послужит дальнейшему укреплению дружбы между нашими странами и их народами.

Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан и Куба всегда поддерживают друг друга в международных организациях, в частности в ООН и Движении неприсоединения. Куба всегда поддерживала инициативы, выдвигаемые Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения. Упомянув также азербайджано-кубинское сотрудничество в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения, спикер Милли Меджлиса упомянула участие вице-президента Национальной ассамблеи Кубы в проведенной в прошлом году в Баку первой конференции Парламентской сети.

Председатель Милли Меджлиса напомнила визиты в Азербайджан президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в 2019 году и вице-президента этой страны Сальвадора Антонио Вальдеса Месы в марте текущего года. По ее словам, визиты столь высокого уровня вносят вклад в развитие двусторонних отношений. Спикер с удовлетворением отметила свою встречу с вице-президентом Месой во время его приезда в Азербайджан.

Говоря о роли парламентов в развитии межгосударственных отношений, Сахиба Гафарова добавила, что расширение контактов между группами дружбы, взаимные визиты и регулярный диалог служат мостом между законодательными органами двух стран.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала своего коллегу о текущей ситуации в регионе, о мирных инициативах Азербайджана и военно-политических провокациях Армении. Глава кубинского парламента в свою очередь констатировал осведомленность кубинской стороны о региональной обстановке и подчеркнул важность восстановления мира и стабильности.

На встрече было отмечено значение сотрудничества в сферах культуры, науки и образования с точки зрения укрепления связей между двумя народами и содействия развитию контактов между нами. Спикер Милли Меджлиса напомнила, что в 2010 году на Кубе прошли Дни азербайджанской культуры, и добавила, что подобная практика может быть продолжена на взаимной основе. Коснувшись сотрудничества в сфере образования, председатель парламента отметила, что утвержденная в июле текущего года Распоряжением президента Азербайджана программа «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева» охватит страны из географии ОИС, Движения неприсоединения и малые развивающиеся островные государства (СИДС), и призвала кубинских студентов принять участие в этой программе.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.