Пашинян заявил о неизменности внешней политики Еревана

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Об этом сегодня, 17 сентября, в беседе с журналистами после голосования на выборах мэра заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на замечание о том, что помощник госсекретаря США Юри Ким заявила, что США стремятся «довести ситуацию до той точки, к которой они стремятся. И этой точкой является реальное решение Армении стать партнером США в противовес России», и говорили ли США об этом намерении на встречах.

«Внешняя политика РА прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны. Армения не может изменить вектор внешней политики в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована согласно государственным интересам Армении. Поэтому внешняя политика РА всегда направлена и ориентирована, исходя из политических интересов РА», – сказал Пашинян, которого цитирует news.am.

Что касается заявления министра иностранных дел России Сергеля Лаврова о том, что Армения «гонит русских» при поддержке Запада, премьер-министр заявил: «Я предпочитаю комментировать высказывания своих коллег. Исхожу из заявлений президента РФ, остальное – рабочие процессы».

Пашинян также ответил на замечание журналиста о том, что МИД России назвал шаги Армении недружественными. «Глава РФ заявил, что с Арменией проблем нет, как и с премьер-министром Армении проблем нет», – сказал он.