Синоптики прогнозируют в Баку интенсивные осадки, возможны грозы |
ЮНЕСКО внесло Гирканские леса Азербайджана в Список всемирного наследия |
Армяне открыли огонь в Кяльбаджарском направлении |
Коротченко указал на разительный контраст между Ильхамом Алиевым и Пашиняном |
«Даже если придется сражаться». Российский депутат призвал к силовому восстановлению СССР |
Армянка совершила антиазербайджанскую провокацию на форуме в Париже |
Армяне попытались приблизиться к нашим позициям в направлении Кяльбаджара и Агдама |
Суда с экипажами из турок и азербайджанцев направились в Одесскую область |
В результате атаки дрона загорелась нефтебаза в России (видео) |
Главное Политика

Пашинян заявил о неизменности внешней политики Еревана

Пашинян заявил о неизменности внешней политики Еревана

Мы внимательно отслеживаем все заявления, касающиеся нас, и реагируем и будем реагировать по мере необходимости.

Об этом сегодня, 17 сентября, в беседе с журналистами после голосования на выборах мэра заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на замечание о том, что помощник госсекретаря США Юри Ким заявила, что США стремятся «довести ситуацию до той точки, к которой они стремятся. И этой точкой является реальное решение Армении стать партнером США в противовес России», и говорили ли США об этом намерении на встречах.

«Внешняя политика РА прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны. Армения не может изменить вектор внешней политики в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована согласно государственным интересам Армении. Поэтому внешняя политика РА всегда направлена и ориентирована, исходя из политических интересов РА», – сказал Пашинян, которого цитирует news.am.

Что касается заявления министра иностранных дел России Сергеля Лаврова о том, что Армения «гонит русских» при поддержке Запада, премьер-министр заявил: «Я предпочитаю комментировать высказывания своих коллег. Исхожу из заявлений президента РФ, остальное – рабочие процессы».

Пашинян также ответил на замечание журналиста о том, что МИД России назвал шаги Армении недружественными. «Глава РФ заявил, что с Арменией проблем нет, как и с премьер-министром Армении проблем нет», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Глава Нацассамблеи народной власти Кубы принял Гафарову
Политика

Глава Нацассамблеи народной власти Кубы принял Гафарову

2023/09/17, 13:11
Пашинян рассказал о письме Путину
Политика

Пашинян рассказал о письме Путину

2023/09/17, 12:43
Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
Политика

Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

2023/09/17, 11:11
Пашинян заявил о неизменности внешней политики Еревана
Политика

Пашинян заявил о неизменности внешней политики Еревана

2023/09/17, 10:58
Новое заявление Минобороны Азербайджана
Политика

Новое заявление Минобороны Азербайджана

2023/09/17, 00:52
Майк Пенс предупредил, что войскам США возможно придется столкнуться с армией РФ
Политика

Майк Пенс предупредил, что войскам США возможно придется столкнуться с армией РФ

2023/09/17, 00:05
Китай, был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию
Политика

Китай, был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию

2023/09/16, 23:45
Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона
Политика

Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

2023/09/16, 23:28
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Политика

Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

2023/09/16, 22:08