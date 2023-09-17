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Эксперт: США могут потерпеть поражение в большой войне

Эксперт: США могут потерпеть поражение в большой войне

Соединённые Штаты Америки могут проиграть, если начнётся большая война. Причиной станет нехватка боеприпасов и оружия, а снаряды иссякнут уже через несколько недель, рассказала обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк.

«Наша страна вполне могла бы проиграть крупномасштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов, но не из-за помощи Украине. В крупном конфликте у США закончились бы боеприпасы через несколько недель, а вооружение из некоторых важнейших категорий — менее чем за неделю», — написала Шейк.

Она также считает, что США посылают Украине незначительное количество оружия в сравнении с необходимым, так как у Америки нет его в запасах. По словам обозревателя, Вашингтон в случае войны даже не может рассчитывать на программу ленд-лиза от союзников для отправки оружия Штатам. В качестве примера Шейк привела британскую армию, запасы которой настолько скудны, что случись крупная война, они иссякли бы за неделю.

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