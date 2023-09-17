Армянка совершила антиазербайджанскую провокацию на форуме в Париже

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Помощница мэра Парижа армянского происхождения устроила провокацию перед азербайджанским стендом на «Форуме ассоциаций», проходившем в 15-м округе французской столицы.

Помощница мэра по ассоциациям Ануш Торанян в сопровождении французского коллеги устроила драку перед стендом Азербайджана и попыталась его повредить, уточняет «Репорт». Она оскорбила членов Ассоциации диалога Франция-Азербайджан и использовала нецензурные слова в адрес нашей страны. Однако провокацию удалось пресечь.

Отметим, что Ассоциация диалога Франция-Азербайджан (ADFA) представляла нашу страну на традиционном культурном мероприятии «Форум ассоциаций».

Среди многочисленных гостей, посетивших стенд ассоциации, были мэр 15-го округа Парижа Филипп Гюжон, депутаты 12-го и 15-го округов.

Основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении французов с Азербайджаном и его культурой.

В азербайджанском уголке были выставлены книги, национальные предметы, одежда, ковры и образцы кухни, отражающие древнюю историю и богатую культуру нашей страны. Книги изданы на французском языке Фондом Гейдара Алиева.

В рамках форума также была озвучена азербайджанская музыка, были исполнены танцы.

Отметим, что «Форум ассоциаций» во Франции проводится раз в год. 15-й округ Парижа (arrondissement de Vaugirard) — один из 20 административных округов французской столицы. Он расположен на левом берегу реки Сены и является самым густонаселенным округом французской столицы, образовавшимся после присоединения к Парижу в 1860 году городов Вожирар и Гренель.