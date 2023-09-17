Коротченко заявил о «мартышкиных кривляниях» Пашиняна (видео)

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал на «особенности» политической культуры современной армянской элиты.

«Ереван. 15 сентября, пятница, вечер. Политическая дискотека, диск-жокей Воваевич зажигает. Пашинян зовет армян в ЕС и НАТО – в светлое будущее.

Все, что надо знать о политической культуре современной властной армянской элиты. Какие-то мартышкины кривляния и первобытные выкрики под гул одобрения жаждущей халявы, хлеба и зрелищ толпы.

Что хоть кричит-то: выбирайте меня и будет вам щастье?», – написал эксперт в соцсети Facebook, проиллюстрировав свои мысли соответствующими кадрами.



«Совет премьер-министру Армении: Никол Воваевич, остановитесь. Взвесьте еще раз все спокойно и без истерик. Не скатывайтесь до откровенного политического скотства. Не оскорбляйте Россию. Прекратите информационную кампанию против РФ и российского руководства. Включите здравый смысл», – добавил он.