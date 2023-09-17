Коротченко указал на разительный контраст между Ильхамом Алиевым и Пашиняном

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Какой все же разительный контраст между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, между Азербайджаном и Арменией.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«И.Алиев: победа во Второй Карабахской войне (за 44 дня!); одна из лучших армий на постсоветском пространстве; выдающийся политик и государственный деятель; сильное сплоченное азербайджанское общество; эффективная политическая модель власти; с каждым годом укрепление международного авторитета Азербайджана, устремленного в будущее.

Н.Пашинян: капитулянт; армия с 10 тысячами дезертиров; посредственная личность, приведенная к власти путем «цветной революции»; атомизированное и раздираемое противоречиями армянское общество; неэффективная и деградирующая модель власти; превращение Армении в вассала Запада и маргинала Южного Кавказа; будущего у Армении нет, население массово откочевывает в более благополучные страны», – написал эксперт.