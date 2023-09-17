Суда с экипажами из турок и азербайджанцев направились в Одесскую область

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Первые два судна направились в порт Черноморск в Одесской области впервые после выхода России из «зерновой сделки». Об этом сообщил министр транспорта Украины Александр Кубраков.

Речь идет о сухогрузах Resilient Africa и Aroyat, которые должны перевезти почти 20 тонн пшеницы, предназначенной для стран Азии и Африки. Суда идут под флагом Палау, их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия «зерновой сделки» и расформировании совместного координационного центра в Стамбуле. 19 июля Министерство обороны России объявило, что все суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.