Майк Пенс предупредил, что войскам США возможно придется столкнуться с армией РФ

78 Просмотров

Бывший вице-президент США Майк Пенс предупредил, что войскам США возможно придется столкнуться с армией РФ

По его словам, если путинский режим достигнет успехов в Украине, он, скорее всего, вторгнется на территорию одной из стран НАТО, что автоматически вызовет военный ответ Америки.

Пенс во время выступления на NewsNation высказал мнение, что воинственная Москва, скорее всего, пересечет международные границы и спровоцирует конфликт с НАТО – несколько стран Альянса уже имеют общую границу с Россией:

«Я убежден, что если украинские военные не остановят и не отразят российское вторжение, то вскоре российская армия пересечет границу, у которой нашим мужчинам и женщинам в военной форме придется идти и сражаться по статуту НАТО. Я искренне в это верю. Будь то Эстония, Латвия, Литва, Польша»

Кандидат в президенты, приезжавший в Украину в июне этого года, также выступил за предоставление Киеву большей помощи:

«Дайте [Украине] ресурсы, которые ей нужны, чтобы сражаться, побеждать и отбросить российскую армию назад… Потому что это в наших интересах, и я думаю, что, в конечном счете, это в интересах мира и безопасности во всем мире», – сказал политик.

Согласно опросу CNN, проведенному социологической службой SSRS, опубликованному на прошлой неделе, 45% опрошенных считают, что Конгресс должен увеличить финансирование Украины, 55% против. Опрос также показал, что процент американцев, считающих, что США «сделали достаточно» для помощи Украине, увеличился по сравнению с прошлым годом – до 51%. 48% считают, что Америка должна сделать ещё больше.