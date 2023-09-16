Китай, был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию

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Китай, вероятно, был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию, пишет CNN.

Пекин может рассматривать потенциальную поддержку Москвы со стороны Пхеньяна «как стимул для своих собственных геополитических расчетов, где Россия остается важнейшим партнером на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом».

«(Если) Северная Корея действительно готова предоставить боеприпасы России, для Китая было бы полезно ожидать, что Россия не потерпит крупного военного поражения на поле боя на Украине», – сказал Ли Минцзян, доцент кафедры международных отношений в Сингапурском технологическом университете.

«Это хорошо для геополитических интересов Китая», – сказал он.

Также Пекину может быть выгодно укрепление КНДР российскими военными технологиями – это даст противовес «азиатскому НАТО», которое создает Запад.