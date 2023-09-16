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Иран проведет обмен заключенными с США после получения доступа к $6 млрд

Иран проведет обмен заключенными с США после получения доступа к $6 млрд

Власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее активы исламской республики в размере $6 млрд поступят на иранские счета в Катаре, сообщает агентство Tasnim.

По его сведениям, в ближайшие один-два дня $6 млрд, которые были заморожены на счетах в южнокорейских банках в результате действия санкций США, будут переведены на счета в двух катарских банках.

После того, как Центральный банк Ирана подтвердит перевод средств, в Дохе должен состояться обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном.

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