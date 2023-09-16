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Мировые цены на зерно упали более чем наполовину

Мировые цены на зерно упали более чем наполовину

СМИ сообщили о падении цен на зерно на 50% от пика 2022 года за счет урожая в России

Мировые цены на зерно упали более чем наполовину в сравнении с пиком после начала российской «военной спецоперации» на Украине, сообщил Bloomberg.

Причина — второй подряд обильный урожай России, которая становится экспортером номер один на рынке. Российские власти обсуждают введение минимальной цены зерна для экспорта, говорят источники агентства.

Одной из главных причин падения стоимости зерна агентство считает второй подряд большой урожай в России, благодаря которому усиливаются позиции страны как главного мирового экспортера. «Военная спецоперация» нарушила продовольственный экспорт Украины, а поступления зерна из России снижают ценовое давление, вызванное конфликтом, написал Bloomberg.

Сейчас цены на пшеницу — самые низкие почти за три года, добавил он. «У российского зерна есть не так уж много конкурентов. Россия сейчас определяет цену», — заявила агентству аналитик зернового рынка Strategie Grains Хелен Дюфло.

Российские власти обсуждают возможность введения неформальной минимальной стоимости зерна для экспорта, используя доминирующее положение страны на рынке, утверждают источники Bloomberg, имена которых агентство не раскрывает.

Правительство может установить ценовой минимум, просто отказавшись выдавать экспортные документы на для сделок, заключенных по меньшей стоимости, добавило агентство. Такая мера поможет успокоить российских фермеров, недовольных снижением своих доходов, и одновременно увеличить поступление налогов, отметил Bloomberg.

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