Bloomberg: в конце сентября состоится встреча президента Турции с братом короля Британии

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Как отмечает издание отмечает, что Турция ведет переговоры с Британией о расширении сферы действия существующего соглашения о свободной торговле, а также с Rolls-Royce Holdings по поводу совместного производства двигателей для своих танков и военных самолетов.

14 сентября глава МИД Британии Клеверли совершил визит в Турцию. Он встретился со своим турецким коллегой Фиданом и главой Минобороны Гюлером.

Переговоры Клеверли с Фиданом были посвящены предварительной подготовке к расширению сферы действия соглашения о свободной торговле и диверсификации двусторонней торговли, объем которой составляет ок. $30 млрд.