Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

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Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана, об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Эти инспекторы – одни из самых опытных экспертов агентства, обладающие уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения урана в Иране, находящихся под гарантиями агентства», – говорится в заявлении, распространенном МАГАТЭ.

Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности МАГАТЭ по осуществлению проверок в стране.

«Сегодняшним решением Иран фактически отстранил от работы около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для работы в Иране», – отметил он.