Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием

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Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард изъяла телефоны у 26 членов совета управляющих, чтобы избежать утечек, об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

Агентство пишет, что инцидент произошел в ходе заседания, на котором было объявлено, что вице-президент Бундесбанка Клаудия Бух возглавит надзорный орган ЕЦБ — Единый наблюдательный совет.

Собеседники агентства сообщили, что членам совета вернули телефоны после того, как кандидатура госпожи Бух была одобрена.

По словам источников, госпожа Лагард решила забрать телефоны в связи с тем, что новость о назначении действующего главы Единого набсовета Андреа Энрии в 2018 году попала в СМИ до официального сообщения.