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Появились данные об украинских потерях

Появились данные об украинских потерях

Глава Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной раскрыл данные о потерях Вооруженных сил Украины за последний год российско-украинской войны. Цифры прозвучали на заседании полтавского горсовета и были распространены украинскими СМИ.

По словам Бережного, из каждых 100 человек, мобилизованных осенью 2022 года, осталось 10-20: «…По состоянию на сейчас, воинские формирования, которые выполняют свои задания, нуждаются не только в материальной поддержке транспортными средствами та прочим. Они, в первую очередь, нуждаются в пополнении. Из подразделений, которые были сформированы осенью прошлого года, в количестве до 100 человек сейчас выполняют свои обязательства 10-20 человек».

По его словам, остальные защитники – погибшие, раненые, выведенные из строя, которые не могут выполнять задачи на тех или иных направлениях.

Украинские СМИ, отмечают, что информация в Украине является государственной тайной и засекречена на время военного положения. В свою очередь глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что потерь на войне очень много и воспринимать это нелегко.

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