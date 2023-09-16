США в ближайшее время могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS |
Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле |
Наши позиции в Гядабейском направлении подверглись обстрелу |
Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России |
Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием |
Украинский «Морской малыш» поразил российский ракетный корабль |
Гюлер гарантировал поддержку Турции Азербайджану |
Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии |
Начался снос поврежденного моста на дороге Хачмаз-Худат (обновлено, видео) |
Главное Политика

Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя Госдепа США о продолжающихся провокациях Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя Госдепа США о продолжающихся провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно сказал, что неприемлемо, чтобы на фоне демонстрации Азербайджаном конструктивной позиции, несмотря на постоянные военно-политические провокации армянской стороны, проведение во всем мире клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на территориях Азербайджана, ряд международных партнеров, в том числе США, которые хорошо знакомы с ситуацией в регионе, повторяли заявления армянской стороны,веря армянским рассказам. Об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

Было отмечено, что вызывает сожаление, что безосновательные претензии, выдвинутые Арменией с целью отвлечь внимание от наличия все еще не выведенных с территории Азербайджана армянских вооруженных сил, являющихся главной угрозой миру и безопасности в регионе, и ввести в заблуждение международное сообщество, нашли отражение в выступлении на днях помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

В ходе встречи было отмечено, что неупоминание представителем Сената США о том, что стороной, препятствующей реализации договоренности от 1 сентября о параллельном открытии дорог, является Армения и созданный ею вымышленный режим, создает неправильное впечатление о ситуации.

Было подчеркнуто, что шаги, предпринятые Арменией в последнее время, в том числе, поздравительное послание от 2 сентября премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призывающее к сепаратизму на азербайджанских территориях, нанесли серьезный удар по нормализации отношений и мирному процессу.

До внимания вновь была доведена приверженность Азербайджана договоренности о параллельном использовании дорог.

Теги:
Из этой рубрики
Польша запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей
Политика

Польша запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей

2023/09/16, 17:25
ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер вооруженных сил Армении
Политика

ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер вооруженных сил Армении

2023/09/16, 17:15
На улицах Еревана плакаты с признанием Карабаха за Азербайджаном (видео)
Политика

На улицах Еревана плакаты с признанием Карабаха за Азербайджаном (видео)

2023/09/16, 16:38
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя Госдепа США о продолжающихся провокациях Армении
Политика

Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя Госдепа США о продолжающихся провокациях Армении

2023/09/16, 16:19
Ильгар Мамедов: Азербайджан упустил только раунд
Политика

Ильгар Мамедов: Азербайджан упустил только раунд

2023/09/16, 16:05
Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно
Политика

Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно

2023/09/16, 14:50
Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу (видео)
Политика

Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу (видео)

2023/09/16, 14:28
Гаджиев - ТАСС: Карабах - это внутреннее дело Азербайджана
Политика

Гаджиев – ТАСС: Карабах – это внутреннее дело Азербайджана

2023/09/16, 10:05
Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле
Политика

Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле

2023/09/16, 00:16