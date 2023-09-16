Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя Госдепа США о продолжающихся провокациях Армении

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно сказал, что неприемлемо, чтобы на фоне демонстрации Азербайджаном конструктивной позиции, несмотря на постоянные военно-политические провокации армянской стороны, проведение во всем мире клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на территориях Азербайджана, ряд международных партнеров, в том числе США, которые хорошо знакомы с ситуацией в регионе, повторяли заявления армянской стороны,веря армянским рассказам. Об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

Было отмечено, что вызывает сожаление, что безосновательные претензии, выдвинутые Арменией с целью отвлечь внимание от наличия все еще не выведенных с территории Азербайджана армянских вооруженных сил, являющихся главной угрозой миру и безопасности в регионе, и ввести в заблуждение международное сообщество, нашли отражение в выступлении на днях помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

В ходе встречи было отмечено, что неупоминание представителем Сената США о том, что стороной, препятствующей реализации договоренности от 1 сентября о параллельном открытии дорог, является Армения и созданный ею вымышленный режим, создает неправильное впечатление о ситуации.

Было подчеркнуто, что шаги, предпринятые Арменией в последнее время, в том числе, поздравительное послание от 2 сентября премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призывающее к сепаратизму на азербайджанских территориях, нанесли серьезный удар по нормализации отношений и мирному процессу.

До внимания вновь была доведена приверженность Азербайджана договоренности о параллельном использовании дорог.