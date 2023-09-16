Ильгар Мамедов: Азербайджан упустил только раунд

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Лидер партии REAL Ильгар Мамедов в интервью Minval.az прокомментировал последние события, происходящие в Карабахе.

– Как вы оцениваете последнюю ситуацию на армяно-азербайджанской границе? В течение месяца мы наблюдаем напряженную обстановку, которой предшествовали позитивные месседжи о близости подписания мирного договора. Но, как говорится, что-то пошло не так. Что же именно, по вашему мнению?

– Я думаю, на данном этапе страны Запада, США и Евросоюза, которые пытались стать эффективными посредниками на переговорах между Баку и Ереваном, несколько сдали свои позиции из-за того, что в Карабахе военной хунте удалось привести к власти абсолютно промосковского человека. Это сильно напутало перспективы урегулирования, и сейчас складывается совершенно новая ситуация. Причиной стал тот факт, что западные страны, Евросоюз и США пошли на поводу у темы, высосанной из пальца о т.н. «блокаде армянского населения» в Карабахе. Пошла мощнейшая информационная волна, политическая волна, в которой Азербайджан был представлен как сторона, «блокирующая мирное население» и «лишающая его гуманитарной помощи» и всех прочих возможностей. Эта волна была поднята, на этой волне марионеткам удалось осуществить смену власти в Ханкенди. Теперь уже вся геополитическая конструкция меняется: если раньше инструментом присутствия России на юге Кавказа была Армения (военная база, взаимные обязательства и так далее), то сейчас, когда Армения взяла курс на отдаление от России и интеграцию в Запад, Москве потребовался другой крючок, и российская дипломатия абсолютно умело обвела вокруг пальца всю западную дипломатию в этом вопросе, подняв шум по поводу несуществующей «блокады», т.н «гуманитарного кризиса», которого не было и нет в Карабахе. И на волне этого шума поменяв «власть», Россия постарается обеспечить свое присутствие на Южном Кавказе через тему «этической чистки». Путин об этом прямо заявил (цитирую): «Я надеюсь, что в Азербайджане не будет осуществлена этническая чистка».

И теперь эта фраза – своеобразное «знамя» российского присутствия на Южном Кавказе. Они махнули рукой на Армению, дескать, пусть пока что в сундучке полежит, и решили свое присутствие обеспечить за счет темы «этнической чистки» из-за якобы существующей «потенциальной угрозы». Я считаю, что это существенный просчет западной дипломатии, провал европейской и американской дипломатии в вопросе урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Российские дипломаты обвели их вокруг пальца.

– Звучит неутешительно, ибо если Россия сегодня имеет на территории Карабаха т.н. карт-бланш в виде гаранта от «этнических чисток армян» Карабаха, значит, и срок присутствия «сил по поддержанию мира» она постарается максимально продлить?

– Пока ничего не известно. События, разворачивающиеся в Карабахе, – это только акт продолжающегося действия, и мы еще не знаем, каким будет общий результат. Но этот раунд однозначно выиграла Россия.

– Непонятно вот что: в качестве «фактов голода и лишений» армяне выставляли на всеобщее обозрение видеоролики из Ханкенди, главными «героями» которых становились довольно упитанные дети и не менее мордастые взрослые, кричащие о том, что они «недоедают и умирают», что в Ханкенди чуть ли не «Голодомор». Как могла мировая общественность, наверняка тоже видевшая эти липовые «факты», повестись на такую откровенную ложь?

– Тем не менее на Западе почему-то решили сыграть в эту игру, и игра эта, как показывает нынешняя ситуация, была абсолютно проигрышной. Единственным результатом ее оказалась смена власти в Хянкенди. Снизит ли это напряженность? Вряд ли. Зато эта игра обеспечила российскую дипломатию новым потенциальным инструментом присутствия.

Давайте ясно представим себе такую картину: предположим, завтра в Карабахе устраивается очередная провокация, которая целиком может выйти из-под контроля. Азербайджанская армия может начать военную операцию по устранению угроз, и теперь уже Россия на полном серьезе заявит, что присутствует в Карабахе для защиты карабахских армян от «надвигающейся этнической чистки» со стороны Азербайджана. Хотя на самом деле никаких признаков «чистки» нет и быть не может, но тема уже запущена в атмосферу этого процесса. И это существенное упущение. К сожалению, общественное мнение на Западе было намерено и очень грамотно сманипулировано против Азербайджана. Доля вины за это лежит на внутренней политике Азербайджана, осуществлявшейся последние три года. Но главный просчет на совести тех людей, которые в США и Евросоюзе строили планы на урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сложилась крайне неприятная ситуация, когда нам придется все время оправдываться перед внешними силами, что «мы не хотим никакой «этнической чистки, нет-нет, что вы!»

– Россия является одним из главных провокаторов очередной эскалации конфликта в Карабахе, так как обстрелы наших позиций велись с территории, где расположены российские «силы по поддержанию мира».

– И с территории республики Армения тоже били по позициям ВС Азербайджана. И вообще, когда вы приводите войска на границу, вам только кажется, что вы контролируете ситуацию. На самом деле вы отдаете ситуацию на усмотрение тех сил, которым нужны провокации, нагнетание. И возможно, что даже не все войсковые части Армении контролируются Ереваном. Вполне возможно, что приказы на те или иные поступки отдаются из совсем других мест. Но мы упустили только раунд, не весь бой. Мы еще можем все переиграть в следующем раунде. Очень удручает, что западным общественным мнением можно так злостно манипулировать, причем, манипулировали им те, кто формирует политику с существенными стратегическими ошибками.

– Как считаете, Азербайджан будет переигрывать противников мира?

– Должна быть ясная цель: в следующем раунде нужно будет приложить больше усилий, нежели в этот раз.

– Агрессивное поведение России, подтвержденное резкими «гаффами» главы МИД Марии Захаровой, расценивается в кругах азербайджанских политологов не иначе как месть за признание Азербайджаном территориальной целостности Украины.

– Да, заявление Марии Захаровой, почему, дескать, Азербайджан не признает выборы на территории Донбасса, которые были проведены буквально на днях — было реальным «гаффом». И я думаю, что в российском представлении ситуация, в которой находятся Азербайджан и Россия, в вопросе территориальной целостности «зеркальна». Но на самом деле она была бы таковой, если бы Азербайджан завтра ввел свои войска на территорию Западного Зангезура, вернул бы изгнанное оттуда население и провел бы референдум, выборы. Я считаю, что данный вопрос – дипломатическая рутина. А вот вброшенная Россией в сознание масс тема об «этнических чистках» – это уже серьезно и крайне болезненно.

– Баку настаивает на использовании маршрута Агдам-Ханкенди, но армяне упорствуют. Кроме того, они пропускают российские грузы, а наши упорно игнорируют. Что еще раз говорит о большой и наглой лжи, связанной с «блокадой».

– Я не могу заглянуть в голову этим нелогичным элементам, у меня нет такого рентгена. Но «логика» у них своя, чаще всего иррациональна, и неприменима. Азербайджан законную и правильную точку зрения предлагает: лачинская дорога не должна заменять или препятствовать развитию внутренних торговых путей в стране. Она должна стимулировать развитие торговых путей, а не дискриминировать их. Требование безусловного открытия лачинской дороги неприемлемо, так как означает оно только следующее: заприте все остальные свои дороги, они для нас не важны, а вот лачинская дорога должна существовать, значит, и армяне Карабаха будут существовать. И все понимают, что позиция Азербайджана законна и справедлива. В стране есть внутренние дороги, и почему кто-то их должен перекрывать? А когда мы запираем границу, чтобы не развивалась сила, блокирующая внутри страны торговые пути, предъявляются какие-то претензии. Отмечу, что накануне смены власти в Ханкенди и сразу же после нее позиция Запада поменялась, и они стали говорить о том, что нужно открывать лачинскую и агдамскую дороги одновременно.

А мы что говорили? Разве мы не говорили то же самое? Но до этого вывода в Вашингтоне и в Брюсселе дошли слишком поздно, когда уже власть в Ханкенди поменялась. Думать надо было раньше, когда Азербайджан представлял эту точку зрения. Зачем нужно было додумываться до данного факта через такую пропагандистскую волну, через совершенно необоснованные обвинения в адрес Азербайджана? К сожалению, уровень аналитики тех, кто в европейских и американских структурах принимает решения, низкий.

– Возвращаясь к вопросу о международных политических кругах, не могу не спросить о двойной игре, которую ведет Франция. С одной стороны, у Франции с Азербайджаном тесное экономическое сотрудничество, с другой, мэр Парижа лично едет с колонной гумпомощи к «жертвам армянского Голодомора» в Ханкенди, и в аккурат после ее визита начинается новый виток противостояния. Как вы считаете, в свете такой двойной игры стоит ли говорить о сокращении или полном сворачивании дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией?

– Давайте так: мэр Парижа хочет выдвигаться на президентских выборах после Макрона, и приезжала она в Карабах в рамках своей предвыборной кампании. Давайте не будем упускать из вида факт того, что накануне ее приезда Ильхаму Алиеву позвонил Эммануэль Макрон. Более того, на следующий день после отъезда мэра Парижа из Ханкенди Ильхам Алиев встретился с президентом ведущей французской нефтяной компании Тоталь, и обсуждал расширение бизнеса в Азербайджане. Да, во Франции существует внутриполитический процесс, резонансом влияющий на общую картину в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Но, если бы был такой существенный кризис в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Францией, Ильхам Алиев навряд ли бы принял президента Тоталь для обсуждения вопроса расширения бизнеса.

На недавнем саммите в Кишиневе общались президенты Азербайджана и Франции, было очень много позитива в их взаимоотношениях. Конечно, с одной стороны, во Франции есть заинтересованные силы, выступающие со своей повесткой дня, со своими интересами, как в случае с визитом мэра Парижа в Ханкенди. В целом, звуковой фон азербайджано-французских отношений выглядит в глазах общественного мнения не особо приятно, но пока существенных материальных доказательств тому, что азербайджано-французские отношения настолько плохи, что нужно снижать или сворачивать уровень дипломатических взаимоотношений, нет.

Яна Мадатова