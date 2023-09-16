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В Италии зафиксировали падение расходов населения на фоне роста цен

В Италии зафиксировали падение расходов населения на фоне роста цен

Высокая инфляция и дороговизна ведут к том, что расходы итальянцев продолжают снижаться, при сохранении нынешней тенденции во втором полугодии они сократятся еще на 3,7 миллиарда евро, сообщила в субботу ассоциация итальянских предпринимателей Confesercenti.

«Высокая стоимость жизни замедляет потребление. Снижение покупательной способности и сбережений начинает влиять на семейные расходы, которые, если эта тенденция не изменится, должны сократиться во второй половине года на 3,7 миллиарда по сравнению с первыми шестью месяцами текущего года», – говорится в докладе, подготовленном по заказу ассоциации Европейским исследовательским центром.

В числе основных причин негативной ситуации в области потребления эксперты называют «длительный период высокой инфляции, которая снизила покупательную способность итальянцев». При этом они указывают, что на первом этапе граждане, чтобы сохранить прежний уровень потребления, вынуждены были использовать свои сбережения, которые, однако, за последние два года постоянного роста цен заметно сократились.

В то же время авторы доклада отмечают, что политика повышения процентных ставок, проводимая Европейским центробанком в целях сдерживания инфляции, также негативно влияет на покупательную способность многих семей, особенно взявших ипотечные кредиты.

«Кроме того, повышение процентных ставок происходит на фоне быстрого ухудшения экономической ситуации. Факторы, способствовавшие восстановлению после пандемии, исчерпываются, при этом сильно ослабевают импульсы, связанные с экспортом и инвестициями, вклад которых в рост ВВП снижается», – указывают эксперты.

При этом они подчеркивают, что изменение валового внутреннего продукта Италии будет зависеть от динамики конечного потребления, доля расходов на которое в ВВП должна снизиться в этом году до 59,3%. Это самый низкий показатель с 2000 года.

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