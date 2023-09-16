Ким Чен Ын осмотрел в России стратегические бомбардировщики

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По сообщениям российских государственных СМИ, в субботу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел в России стратегические бомбардировщики, оснащенные ядерным оружием, и продолжил поездку, которая вызвала опасения по поводу углубления военных связей двух стран против общего врага – США.

Ким прибыл в Приморский край, расположенный на Дальнем Востоке России, в субботу утром на своем бронепоезде. Там министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные российские военные продемонстрировали ему гиперзвуковую ракету «Кинжал», установленную на самолете МИГ-31, а также три других ключевых элемента ядерных сил России: турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95МС и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3.