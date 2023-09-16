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Главное Общество

В Уджаре построена новая школа

В Уджаре построена новая школа

В селе Рястяджя Уджарского района сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева новое здание школы.

Средняя школа в селе Рястяджя была построена в 1963 году. Однако в связи с тем, что за минувший период здание пришло в непригодное для учебного процесса состояние, возникла необходимость в строительстве нового.

В церемонии открытия школы приняли участие глава ИВ Уджарского района Мансур Мамедов, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, представитель Министерства науки и образования Нармина Гусейнова, директор Управления образования Цернтрально-Аранского региона Эльчин Керимов, члены семей шехидов, гази и коллектив школы.

Двухэтажное учебное заведение рассчитано на 180 ученических мест, состоит из трех корпусов. В школе созданы все необходимые условия для образовательного процесса. Образовательное учреждение оснащено необходимой мебелью и оборудованием. В новом учебном году будут обучаться 165 учеников, работают 25 преподавателей.

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