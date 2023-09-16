США в ближайшее время могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS |
Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле |
Наши позиции в Гядабейском направлении подверглись обстрелу |
Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России |
Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием |
Украинский «Морской малыш» поразил российский ракетный корабль |
Гюлер гарантировал поддержку Турции Азербайджану |
Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии |
Начался снос поврежденного моста на дороге Хачмаз-Худат (обновлено, видео) |
Главное Блок

МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на «несовместимую с духом союзничества клевету», сообщает РИА Новости.

Госдеп США ранее включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат.

«Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG, которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции. Вызывает серьезные сомнения объективность источников информации, на основании которых власти США обосновывают свои решения. На несовместимую с духом союзничества эту клевету будет дан необходимый ответ», – говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что в докладе комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября 2023 года зафиксировано множество серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG, в том числе вербовка детей, их похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.

«В докладе Госдепартамента США по Ираку за 2022 год о свободе вероисповедания раскрывается, что РПК похитила сотни детей-езидов с целью насильственной вербовки и идеологического «промывания мозгов». Хотели бы напомнить, что изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из основных обязанностей Соединенных Штатов. Турция соблюдает региональные и международные соглашения, и также, как и ранее, будет решительно продолжать свои усилия по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми», – говорится в заявлении МИД.

Теги:
Из этой рубрики
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
Блок

МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

2023/09/16, 12:08
Армянские боевики пытались приблизиться к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалы
Блок

Армянские боевики пытались приблизиться к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалы

2023/09/15, 11:19
В ВВС Азербайджана проведены учения
Армия

В ВВС Азербайджана проведены учения

2023/08/25, 12:47
Начинается возвращение в Физули 
Блок

Начинается возвращение в Физули 

2023/08/05, 14:21
Выполнены испытательные полеты модернизированного самолета «Лачин» (видео)
Армия

Выполнены испытательные полеты модернизированного самолета «Лачин» (видео)

2023/07/29, 13:23
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачин"
Армия

Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться «Лачин»

2023/07/29, 12:33
В Минобороны проанализирована оперативная обстановка на территории временной дислокации российских миротворцев
Армия

В Минобороны проанализирована оперативная обстановка на территории временной дислокации российских миротворцев

2023/07/29, 12:16
Закир Гасанов дал поручения по освоению принятого на вооружение оружия и боевой техники
Армия

Закир Гасанов дал поручения по освоению принятого на вооружение оружия и боевой техники

2023/07/29, 12:08
Закир Гасанов дал поручения по обеспечению безопасности воздушных судов
Армия

Закир Гасанов дал поручения по обеспечению безопасности воздушных судов

2023/07/29, 11:54