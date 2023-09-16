В Сирии вспыхнули массовые протесты

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Призрак арабской весны — вновь на улицах Сирии. На юге страны вот уже месяц не прекращаются протесты. Вместе с требованиями улучшить условия жизни все настойчивее звучат политические лозунги, вплоть до призыва к смене режима. Люди рвут и жгут портреты Башара Асада и обещают стоять до победного конца, сообщает Би-би-си.

Свежие народные волнения вряд ли покончат с режимом — у протестующих нет ни сильного лидера, ни объединенного движения, а Башара Асада поддерживают его союзники Россия и Иран. Но растущее общественное негодование, особенно среди некогда лояльных сторонников, станет новой головной болью для правящей верхушки.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения сирийцев, стало решение властей отменить субсидии на бензин и продукты. Жизнь резко подорожала.

Протестуют в основном в южной провинции Эс-Сувейда, где проживают друзы, хотя спорадические акции вспыхивали в Дамаске и Алеппо и алавитских городах Тартусе и Латакии. Вышли люди и в Дераа, где в 2011 году был эпицентр народного недовольства.

Пока власти отвечают относительно сдержанно. Чье терпение лопнет раньше — у Асада или у протестующих, это и определит дальнейший ход протестной волны, считают наблюдатели.

«Башар, уходи! Сирия будет свободной», — выкрикивают лозунги люди в Эс-Сувейде.

«Сирия не стойло. Мы не бараны», — написано на одном из плакатов.

Возглавившие нынешнюю протестную волну друзы — этническое меньшинство и до войны составляли меньше 3% населения (700 тыс. человек).

Друзы не участвовали в демонстрациях 2011 года, город оставался в руках правительственных сил, а община друзов в целом сохраняла нейтралитет и лояльность режиму, не считая отказ отдавать детей на армейскую службу в правительственную армию. В обмен на это власти позволяли друзам относительную автономию.

Первые признаки недовольства стали проявляться еще в 2019 году, когда именно в Эс-Сувейде прошли редкие на тот момент демонстрации протеста.

На этот раз требования жестче, а действия — решительнее. На одном видео в соцсетях показано, как горит билборд с фотографией Асада, на другом слышно, как люди скандируют «Асада в отставку!».