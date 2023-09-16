США в ближайшее время могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS |
Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле |
Наши позиции в Гядабейском направлении подверглись обстрелу |
Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России |
Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием |
Украинский «Морской малыш» поразил российский ракетный корабль |
Гюлер гарантировал поддержку Турции Азербайджану |
Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии |
Начался снос поврежденного моста на дороге Хачмаз-Худат (обновлено, видео) |
Главное Армия

Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полёты (видео)

Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полёты (видео)

Согласно плану подготовки на текущий год, продолжаются учебно-тренировочные полёты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования лётных навыков.

По сообщению Минобороны, в соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полётов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.

Теги:
Из этой рубрики
Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полёты (видео)
Армия

Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полёты (видео)

2023/09/16, 09:52
Обстреляны позиции азербайджанской армии в Гядабейском районе
Армия

Обстреляны позиции азербайджанской армии в Гядабейском районе

2023/09/16, 09:00
США в ближайшее время могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS
Армия

США в ближайшее время могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS

2023/09/16, 00:38
Наши позиции в Гядабейском направлении подверглись обстрелу
Армия

Наши позиции в Гядабейском направлении подверглись обстрелу

2023/09/15, 22:52
Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием
Армия

Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием

2023/09/15, 22:09
Украинский "Морской малыш" поразил российский ракетный корабль
Армия

Украинский «Морской малыш» поразил российский ракетный корабль

2023/09/15, 21:30
Армянский военный пожаловался на массовый уход контрактников из-за низких зарплат
Армия

Армянский военный пожаловался на массовый уход контрактников из-за низких зарплат

2023/09/15, 21:13
Суровикин обосновался в Алжире (фото)
Армия

Суровикин обосновался в Алжире (фото)

2023/09/15, 20:48
ВСУ заявляют, что разгромили дотла 72-ю бригаду России
Армия

ВСУ заявляют, что разгромили дотла 72-ю бригаду России

2023/09/15, 13:06