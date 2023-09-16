Гаджиев: Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном |
США в ближайшее время могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS |
Талибы поддерживают целостность Азербайджана и готовы обеспечить работу его посольства в Кабуле |
Наши позиции в Гядабейском направлении подверглись обстрелу |
Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России |
Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием |
Украинский «Морской малыш» поразил российский ракетный корабль |
Гюлер гарантировал поддержку Турции Азербайджану |
Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии |
Главное Мир

США не намерены объявлять о поставках ракет ATACMS во время визита Зеленского  

США не намерены объявлять о поставках ракет ATACMS во время визита Зеленского  

Администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Киеву тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на источник.

По его сведениям, вопрос поставок тактических ракет ATACMS поднимался в ходе поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, но Белый дом пока не принял окончательного решения на этот счет.

Ранее американские власти сообщили, что Байден проведет 21 сентября в Вашингтоне переговоры с Зеленским. Помимо этого, как заявили в Белом доме, Зеленский намерен встретиться с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.

Как ранее сообщила газета Politico, власти в Киеве надеются, что Вашингтон объявит о поставках Вооруженным силам Украины этого вида вооружений к открывающейся 19 сентября неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Источник издания уточнил, что в Киеве рассчитывают получить «хорошие новости после того, как украинский лидер приземлится в Нью-Йорке».

Теги:
Из этой рубрики
Финляндия запретит с 16 сентября въезжать автомобилям с российскими номерами
Мир

Финляндия запретит с 16 сентября въезжать автомобилям с российскими номерами

2023/09/16, 09:40
В Москве в аэропортах задерживаются более 30 рейсов
Мир

В Москве в аэропортах задерживаются более 30 рейсов

2023/09/16, 09:30
США не намерены объявлять о поставках ракет ATACMS во время визита Зеленского  
Мир

США не намерены объявлять о поставках ракет ATACMS во время визита Зеленского  

2023/09/16, 09:25
Новыми "иноагентами" в РФ объявлены еще пять человек
Мир

Новыми «иноагентами» в РФ объявлены еще пять человек

2023/09/16, 09:13
Украинский депутат арестован за госизмену
Мир

Украинский депутат арестован за госизмену

2023/09/16, 01:04
«Вагнеровцев» внесли в Британии в список террористических организаций
Мир

«Вагнеровцев» внесли в Британии в список террористических организаций

2023/09/16, 01:00
Свитер принцессы Дианы ушел с молотка
Мир

Свитер принцессы Дианы ушел с молотка

2023/09/16, 00:47
Иран готовится к новым протестам (видео)
Мир

Иран готовится к новым протестам (видео)

2023/09/16, 00:43
Ирландия выписала TikTok штраф в размере 345 млн евро за нарушения в защите данных детей
Мир

Ирландия выписала TikTok штраф в размере 345 млн евро за нарушения в защите данных детей

2023/09/16, 00:40