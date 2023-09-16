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Гаджиев: Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном

Гаджиев: Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном

Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном.

Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году, советник главы республики воздержался от гипотетических прогнозов. «Я бы не хотел комментировать гипотетические сценарии. Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов», – подчеркнул он.

Комментируя тему возможных компромиссов, на которые готов пойти Баку в диалоге с Ереваном, Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона не будет обсуждать «ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

«Попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе и посредством педалирования темы создания неких международных механизмов для диалога между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, обречены на провал, – отметил он. – Карабах – это внутренний вопрос Азербайджана, и любые попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения устойчивого мира в регионе».

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