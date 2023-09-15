Писториус недоволен тоном Кличко

Министр обороны ФРГ Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Кличко заявил о необходимости поставить ракеты Украине и назвал ошибкой то, что многие политики опасаются дальнейшей эскалации конфликта.
«К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — эмоционально высказался Писториус.
При этом он не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке ВСУ ракет Taurus через несколько недель.