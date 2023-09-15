Писториус недоволен тоном Кличко

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Кличко заявил о необходимости поставить ракеты Украине и назвал ошибкой то, что многие политики опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

«К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — эмоционально высказался Писториус.

При этом он не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке ВСУ ракет Taurus через несколько недель.