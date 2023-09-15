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Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии

Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Президентского Совета Государства Ливия Мухаммаду Юнису Аль-Манфи, сообщает «Азертадж».

В письме глава государства отметил: «Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате произошедших в Вашей стране сильных наводнений».

В связи с этой трагедией президент от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования Мухаммаду Юнису Аль-Манфи, семьям и близким погибших, дружественному народу Ливии, пожелал выздоровления пострадавшим, а также скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

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