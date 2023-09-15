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Генерал-лейтенант Гурулев: Победу России отдаляет серьезная беда – вранье

Генерал-лейтенант Гурулев: Победу России отдаляет серьезная беда – вранье

Депутат Госдумы России генерал-лейтенант Андрей Гурулев 15 сентября высказался о ситуации на передовой. Информация из первоисточников была систематизирована, отметил депутат. После преломления обороны противник создал «условия невозможности применять ПТУР нашими вертолетами, однако за счет прогиба линии они стали доступны ПЗРК ВСУ». Эффективность авиации снизилась.

«Напоровшись на наши силы, ВСУ сменили тактику боев. Им запретили массово бросать в бой тяжелую технику, враг перешел к тактике выдавливания и массированно бьет кассетными боеприпасами по опорным пунктам российских подразделений, по штурмовикам. «Кассет» у них много, выжечь стараются абсолютно все. Ситуация вынуждает бойцов отходить вглубь. Недалеко, местами утратили до 10 километров», — заявил Гурулев.

Враг научился работать и с минными полями. ВСУ разминируют их, применяя тралы. Наши силы много сожгли буксируемой артиллерии, но украинцы перешли на САУ. Поймать их сложно, почти невозможно, после второго пристрелочного выстрела они меняют позицию.

«Беспилотников у них уйма. Хорошо против БПЛА работают ЗРК «Верба» и «Стрелы-10». Но дронов тьма, и применяются они с умом. Да, мы сильнее, наши воины мужественнее и профессиональнее. Мы адаптируемся, побеждаем и победим в любом варианте. Но нашу Победу отдаляет серьезная беда – вранье. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть. Есть на разных уровнях, об этом говорят в войсках. Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда», – заключил Гурулев.

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