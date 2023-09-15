В городах Физули и Лачин спустя 30 лет отметили «День знаний»

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15 сентября, 30 лет спустя, в средней школе № 2 города Лачин также состоялось мероприятие «День знаний», сообщают СМИ.

На 2023-2024 учебный год в этой школе укомплектовано 11 классов, будут преподавать 16 учителей. В двухэтажном здании школы, рассчитанной на 510 ученических мест, имеется 13 классных комнат, два лабораторных кабинета, один кабинет информатики, один кабинет директора, одна учительская, один кабинет химии, один кабинет физики, один кабинет биологии, отдельные технологические кабинеты для девочек и мальчиков, военный кабинет, медицинский кабинет, библиотечный зал, спортивный зал, актовый зал на 182 места.