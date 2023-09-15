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В Баку ожидается 26 градусов, в районах – 28 градусов тепла

В Баку ожидается 26 градусов, в районах - 28 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 16 сентября.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к ночи вероятны дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 22-26° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12 ° тепла.

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