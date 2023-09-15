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Генштаб ВСУ объявил о взятии Андреевки под Бахмутом

Генштаб ВСУ объявил о взятии Андреевки под Бахмутом

Украинские войска в результате штурмовых операций взяли Андреевку в Донецкой области. Об этом говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ.

Также ВСУ «имели частичный успех» в районе Клещеевки, сказано в сводке. Российские войска при этом несут «значительные потери в живой силе и технике», утверждают в украинском Генштабе.

В Минобороны России информацию об оставлении Андреевки не комментировали.

Андреевка и Клещеевка находятся в нескольких километрах южнее от Бахмута. Бои за Андреевку продолжались несколько месяцев. В июле представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что освобождение этого села позволит украинским военным «завершить операцию по окружению Бахмута» или вытеснению российских войск.

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