Еще 73 жителя Физули отправились в родные края

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В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

15 сентября очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в город Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Физули переселяются еще 25 семей – 73 человека. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 144 семей, или 514 человек в городе Физули. Переселившиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.