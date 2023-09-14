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Липаритян счел требования Ильхама Алиева выполнимыми

Липаритян счел требования Ильхама Алиева выполнимыми

У президента Азербайджана Ильхама Алиева был ряд вариантов возможных действий после победы в 44-дневной войне, в то время как Армения вела себя так, как будто не проиграла ее.

Данное заявление озвучил бывший старший советник бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна Жирайр Липаритян в ходе своего выступления в армянском исследовательском центре в Массачусетсе.

«У президента Ильхама Алиева был ряд вариантов после того, как он выиграл войну, а мы действовали так, как будто мы не проиграли войну», – отметил Липаритян.

«Я думаю, что возможно подписать соглашение с Азербайджаном», – добавил он, заявив, что одной из основных проблем является вмешательство Армении во внутренние дела Азербайджана, что неприемлемо для него.

«Реальность такова, что международное сообщество во главе с Советом Безопасности ООН, в том числе наши друзья Россия, Франция, Иран, Греция и др. всегда говорили, что Карабах не будет независимым, мы не признаем его независимость, он является частью Азербайджана», – заметил он.

По его словам, т.н. «выборы», проведенные в Карабахе не признал никто, даже ЕС, при том, что Франция является ее частью: » У нас нет роскоши выбирать

«Я хочу это или то». Считаю, что подписать соглашение с Азербайджаном возможно. Президент Азербайджана говорит, что это [Карабах] его внутреннее дело. С этим согласна и международная общественность. Каждый раз, когда мы ставим перед собой нереалистичные цели, мы, как правило, теряем больше», – заявил Липаритян.

«То, что он [президент Азербайджана Ильхам Алиев] предлагает сейчас, я думаю, выполнимо», – добавил он.

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