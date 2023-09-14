Генпрокурор России сделал Азербайджану предложение

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Генпрокуроры Азербайджана и РФ Кямран Алиев и Игорь Краснов провели встречу в Баку.

На встрече генпрокурор РФ затронул тему возможного присоединения Азербайджана к работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) стран СНГ.

«Как председатель (совета) я заинтересован в его расширении, мое предложение присоединиться остаётся в силе для вас», – сказал Краснов.

Он выразил уверенность в том, что опыт борьбы с коррупцией прокуратуры Азербайджана внесет весомый вклад в деятельность МСПК.

Алиев со своей стороны заявил, что «по вопросам борьбы с коррупцией Азербайджан присоединяется ко всем инициативам».