Начался визит российского генпрокурора в Баку (видео)

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Азербайджан для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Согласно информации генпрокуратуры РФ, помимо участия в заседании Координационного совета, Краснов проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в ходе которых стороны обсудят вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и определят направления работы на будущее по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности.