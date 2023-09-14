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Начался визит российского генпрокурора в Баку (видео)

Начался визит российского генпрокурора в Баку (видео)

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Азербайджан для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Согласно информации генпрокуратуры РФ, помимо участия в заседании Координационного совета, Краснов проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в ходе которых стороны обсудят вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и определят направления работы на будущее по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности.

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