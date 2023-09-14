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Гафарова: Азербайджанское общество опирается на традиционные и семейные ценности

Гафарова: Азербайджанское общество опирается на традиционные и семейные ценности

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на V Будапештском демографическом саммите, прошедшем 14 сентября в Венгрии.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер Сахиба Гафарова отметила в ходе своего выступления на дискуссии на тему «Семья – залог безопасности», что семья играет незаменимую роль в развитии нашей страны, потому что азербайджанское общество опирается на традиционные и семейные ценности.

Конституция страны определяет сущность семьи, ставит семью, брак и детей под защиту государства. Семейный кодекс, принятый в 1999 году, определяет права и обязанности членов семьи. Другие законы, в том числе законы о гендерном равенстве, правах детей и предотвращении домашнего насилия регулируют семейные отношения. Процесс подготовки, принятия и применения законопроектов осуществляется посредством тесной координации между Комитетом Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей и государственным органом, курирующим эти вопросы, – Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей.

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