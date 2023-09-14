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Главное Экономика

AZAL планирует модернизацию авиапарка

AZAL планирует модернизацию авиапарка

К 2030 году AZAL планирует постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты и строить флот из 30 новых широко- и узкофюзеляжных воздушных судов. Об этом на встрече с депутатами Милли Меджлиса заявил временно исполняющий обязанности президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев.

Он отметил, что расширение флота позволит нам открывать новые маршруты, а также обеспечит большую гибкость в планировании и управлении нашей маршрутной сети.

Президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» подчеркнул, что другим важным направлением их стратегии является создание единого авиапарка, состоящего из 2 типов самолетов. Он добавил, что такой авиапарк, в первую очередь, поможет снизить затраты на обучение персонала и техническое обслуживание воздушных судов, а также позволит повысить эффективность эксплуатации и качество обслуживания.

Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с расширением маршрутной сети, модернизацией авиапарка и с ценовой политикой авиакомпании. Была подчеркнута необходимость разработки гибкой и конкурентоспособной ценовой стратегии, которая позволит привлечь больше пассажиров и обеспечить им выгодные пассажирские авиаперевозки.

Кроме того, участники встречи обговорили объединение «Азербайджанских Авиалиний» и Buta Airways в единый бренд AZAL, преимущества и возможности, которые получат пассажиры. Было также оговорено, что это позволит авиакомпании более эффективно работать на рынке и предлагать клиентам единый и узнаваемый бренд.

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AZAL планирует модернизацию авиапарка
Экономика

AZAL планирует модернизацию авиапарка

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