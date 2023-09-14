Кямран Алиев принял узбекского коллегу (фото)

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Делегация во главе с генеральным прокурором Узбекистана Нигматуллой Юлдошевым прибыла с рабочим визитом в Азербайджан для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров Содружества Независимых Государств и 4-м заседании Генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества в Баку.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечено, что на двусторонней встрече, состоявшейся сегодня в Генеральной прокуратуре, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подчеркнул, что исторически отношения наших народов, основанные на национальных корнях, успешно развиваются в политической, экономической, культурной и других областях, в результате дальновидной внешней политики глав государств отношения между нашими странами еще больше укрепились.

Генпрокурор проинформировал своего коллегу о реформах, проводимых в направлении укрепления и обеспечения верховенства закона в нашей стране в соответствии со стратегическим курсом и приоритетами государственной политики, реализуемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.