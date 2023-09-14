Вашингтон ужесточил антироссийские санкции

Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Об этом сообщает Минфин США.
Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.
Какие предприятия попали под ограничения:
«Автоваз»;
«Москвич»;
«Трансмашхолдинг»;
«Росавтодор»;
НПО «Сатурн»;
«Синко-Банк»;
«Русская медная компания»;
«Объединенная металлургическая компания»;
«Соллерс».
Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР.
Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ под флагом Панамы.