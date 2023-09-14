Вашингтон ужесточил антироссийские санкции

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Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Об этом сообщает Минфин США.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Какие предприятия попали под ограничения:

«Автоваз»;

«Москвич»;

«Трансмашхолдинг»;

«Росавтодор»;

НПО «Сатурн»;

«Синко-Банк»;

«Русская медная компания»;

«Объединенная металлургическая компания»;

«Соллерс».

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ под флагом Панамы.