71,3% опрошенных поддержали военные операции против армянских НВФ

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Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос с целью узнать, как граждане Азербайджана относятся к проведению новых военных операций против армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

По данным опроса, которые опубликованы в четверг на сайте ЦСИ, 71,3% опрошенных поддерживают проведение новых военных операций против армянских НВФ.

В то же время 24,1% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения, еще 4,6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.