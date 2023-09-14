Эльхан Сулейманов – «Минвалу» : При мне Рамзан Кадыров не болел (фото)

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Экс-министр здравоохранения Чечни, уроженец Азербайджана, Эльхан Сулейманов, о котором российские и украинские СМИ пишут, что его «закопали в землю живьем» по заказу президента Чечни Рамзана Кадырова, дал Minval.az интервью и ответил на все интересующие нас вопросы.

– Эльхан Абдуллаевич, спасибо, что откликнулись и дали согласие на интервью. Итак, начнем с того, что слухи о вашей кончине слишком преувеличены. Вы, наверное, в курсе, что о вас пишут. В Сети гуляют жуткие «подробности» вашего физического устранения, пишут, что Вас живьем закопали в землю, что перед этим долго пытали и что причиной послужила якобы Ваша причастность к отравлению Рамзана Кадырова. При этом никто из официальных лиц не поспешил опровергнуть эти слухи, и внести ясность с сложившуюся ситуацию.

– Я ушел в отставку по моей просьбе, потому что у моего ребенка проблемы со здоровьем. Мы разошлись по взаимному согласию, а недавно я услышал эти слухи, и просто не могу понять, откуда они рождаются. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию, и мы с Рамзаном Кадыровым разошлись, у нас никаких проблем в ходе сотрудничества не было.

– То есть эти слухи подогревались еще и тем, что Вы не выходили на связь с вашими российскими коллегами, и все решили, что с вами произошло что-то нехорошее. Кроме того, Международный украинский телеканал FreeДОМ подготовил репортаж, в котором для подтверждения информации об убийстве обратился к бывшему бригадному генералу, лидеру Непризнанной Республики Ичкерия Ахмеду Закаеву (находится в Европе), когда следовало бы найти ваших друзей, родственников, чтобы хоть косвенно опровергнуть или подтвердить эту информацию. Более того, Закаев заявил, что «прокуратура Ичкерии» провела расследование и доказала факт вашего убийства.

– Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, потому что с коллегами, с которыми у меня общие дела, я нахожусь на постоянной связи. На самом деле я удивлен тем, что меня противопоставляют власти Чечни. Дело в том, что на протяжении моей работы там каких только слухов не было, то есть мне не привыкать к этим слухам.

– А как вы думаете, почему пошли такие слухи, связанные с отравлением и физическим устранением. У Кадырова проблемы со здоровьем?

– В октябре прошлого года я уволился с прежнего места работы, но на тот момент Кадыров был здоров, при мне он не болел. Сейчас я не могу сказать ничего, поскольку я не на связи с ним. Состояние его было удовлетворительное и физическое состояние было – неплохое.

– Дело в том, что мы обратились даже к Адаму Делимханову, но он сказал, что «подобные глупости не комментирует» и это еще один момент, указывающий на то, что информация об убийстве оказалась дезой. К тому же, если бы это было правдой, ваши родственники тут же обратились бы в правоохранительные органы и потребовали бы расследования. И распространителям ложной информации следовало бы догадаться, и выстроить простую логическую цепь.

– Вы знаете, я скажу так, до того, как я занял должность, связанную с общественным положением, я редко появлялся соцсетях, а после своего назначения периодически информировал там общественность о том, что происходит в сфере здравоохранения. Но если Вы проследите за моими публикациями до того, как я занял должность, то увидите, что я делился статусами в Facebook раз в полгода, может быть. Но после того, как уволился, посчитал, что нет необходимости, меня это не привлекает. У меня нет на это времени. Просто знакомые написали мне: «Про тебя такие вещи пишут», и я появился, чтобы показать, что со мной все в порядке, и чтобы люди не шли на поводу у слухов. Эти украинские и российские, оппозиционные СМИ ищут любой повод и придумывают всякие истории, лишь бы очернить Рамзана Ахматовича и его команду. В любом случае я ничего плохого в период моей работы с ним от него не видел. Более того, таких глав, как Рамзан Ахматович, которые делают все для развития здравоохранения, поискать надо. Мне надоела эта публичность, она переворачивает мою жизнь вверх дном. Я решил заняться здоровьем своей дочери.

– Я слышала, что Вам поступили предложения по работе из Германии и США. Чем Вы в будущем займетесь?

– Да, есть предложения, но Вы знаете, я уволился с той должности не для того, чтобы уйти на другую. Мне надо заняться решением семейных вопросов, и эта проблема – не разовая, которую можно решить. На каком-то этапе буду рассматривать предложения.

– Я понимаю, что Вы всецело занялись здоровьем вашего ребенка, а нельзя ли было заниматься лечением ребенка, оставаясь на посту министра здравоохранения?

– У меня не совсем это получалось, потому что возможности, которые были в России, были исчерпаны. И для моего душевного равновесия мне было важно попытаться найти возможности по миру. Уже не получалось совмещать.

– Эльхан Абдуллаевич, как Вы думаете, откуда дует ветер, кому выгодно распространение таких нелепых слухов о Вас? Это ваши враги, враги Кадырова?

– Это оппозиция Рамзана Кадырова. Возможно, ей не нравится, что в Чечне во всех сферах наблюдаются положительные сдвиги. Это их не устраивает, и они начинают придумывать какие-то истории. Я не знаю, что ими движет.

– Может, что-то еще хотели бы добавить ко всему сказанному?

– Я просто хотел бы посоветовать людям, кто этим занимается, чтобы нашли другой повод для хайпа.

Рамелла Ибрагимхалилова