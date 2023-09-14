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Генпрокурор Турции посетил Шушу и Физули

Генпрокурор Турции посетил Шушу и Физули

Делегация во главе с генеральным прокурором Турции Бекиром Шахином, находящимся с визитом в нашей стране, посетила Шушу, сообщили в Генпрокуратуре.

Участники поездки рассказали, что получили возможность посетить Шушу в результате славной победы, одержанной под руководством Главнокомандующего Ильхама Алиева, и что они испытывают радость и гордость от пребывания на этой исторической земле. посетили памятники культуры, с сожалением наблюдали тяжелые последствия вандализма, внимательно ознакомились с реставрационными и строительными работами, проводимыми в нашей культурной столице.

В рамках визита делегация Физулинского района также отметила, что на них произвели большое впечатление проведенные работы по реконструкции, реализованные целенаправленные и масштабные проекты, а также вновь построенные жилые массивы и другие объекты социального назначения.

Гости подчеркнули важность непосредственного участия братской страны в строительных работах как продолжение той моральной и политической поддержки, которую Турция оказывала нашей стране в Отечественной войне.

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