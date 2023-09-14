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Новый штамм коронавируса выявили в Германии

Новый штамм коронавируса выявили в Германии

Новый штамм коронавируса «Пирола» выявили в Германии. Об этом сообщает Институт Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний. В некоторых странах — таких, например, как Израиль — «Пирола» уже считается преобладающим вариантом коронавируса: из-за этого там вновь ввели обязательное тестирование на ковид для пациентов больниц.

По данным Института Роберта Коха, с начала августа заболеваемость коронавирусом в Германии увеличилась втрое, однако она все равно находится на достаточно низком уровне. В то же время специалисты предполагают, что число незарегистрированных случаев заражения коронавирусом значительно выше, поскольку любой человек, не проходивший ПЦР-тест, автоматически не считается заболевшим.

«Пирола» беспокоит учёных во всем мире гораздо больше, чем предыдущий штамм коронавируса «Эрида». Медицинский журнал BMJ пишет о «по меньшей мере таком же количестве мутаций, как и в омикроне». Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, классифицировала «Пиролу» как вариант, который подлежит мониторингу в качестве меры предосторожности.

Штамм коронавируса «Пирола» впервые появился в Дании 24 июля этого года. Также зафиксированы случаи заражения им в США, Швейцарии, ЮАР, Израиле, Канаде, Великобритании и других странах.

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