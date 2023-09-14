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Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога с праздником Рош ха-Шана

Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога с праздником Рош ха-Шана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю наступающего еврейского Нового года – Рош ха-Шана.

В послании президент Ильхам Алиев пожелал дружественному народу и государству Израиля хороших дней, благополучия, процветания и достатка.

«Уверен, что в соответствии с волей наших народов, всегда дорожащих своими национально-духовными ценностями, мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества», – отметил глава государства.

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