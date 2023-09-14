Песков заговорил о «новых реалиях» в Карабахе

839 Просмотров

Москва обеспокоена сохраняющейся напряженностью в Карабахе, она продолжает контакты с Баку и Ереваном и призывает обе стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку. И, конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны. Конечно, с учетом тех новых реалий, которые появились с тех пор», – сказал он в ответ на вопрос, какова позиция Москвы по поводу роста напряженности в Карабахе.