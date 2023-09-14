Визит Алиева в Душанбе. Кто же «отозвал возражения»?

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Душанбе — для участия в качестве почетного гостя во встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в столице Таджикистана. Как уже отметили наблюдатели, Алиев — первый глава государства, не входящего в регион, который примет участие в работе саммита.

Ничего удивительного. Отношения Азербайджана со странами Центральной Азии развиваются бурно и динамично. Серия визитов и Ильхама Алиева в страны Центральной Азии, и лидеров государств ЦА в Азербайджан говорит сама за себя. Более того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый визит после переизбрания на пост президента нанес именно в Азербайджан.

Но, как уже рассказывал Minval, участие Ильхама Алиева во встрече лидеров ЦА предполагалось ещё в июле 2022 года, когда саммит проходил в киргизском Чолпон-Ата. Но именно тогда президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал сенсационное заявление. Он озвучил просьбу азербайджанской стороны о возможности участия в будущих встречах в качестве почетного гостя, но тут же отметил, что предварительные консультации и зондирование показали: пока нет консенсуса. В переводе: кто-то из участников выступил против. Кто именно, Жапаров не конкретизировал, ограничившись заявлением: «В этой связи, если нет возражения, предлагаю поручить главам МИД проработать вопрос и доложить по дипломатическим каналам».

Однако уже тогда было высказано предположение, что против выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Таджикистан — единственная нетюркоязычная страна региона. Именно тогда у Таджикистана обострился территориальный конфликт с Кыргызстаном, а Бишкек как раз начал активно развивать свои связи с Баку.

Перед встречей в Чолпон-Ата в Душанбе принимали Владимира Путина. А еще раньше Таджикистан получил солидную военную помощь от России — официально на случай нестабильности в Афганистане, неофициально — против Кыргызстана. Москве совсем не нравилось усиление в Центральной Азии позиций Азербайджана — за этим явно читалось стремление государств региона диверсифицировать свою политику и отказаться от ориентации исключительно на Москву. Кто, кому и что тогда «посоветовал», официально, конечно, не раскрывалось. В июле 2022 года война в Украине уже шла, и «Киев за три дня» уже не состоялся. Но, похоже, у кого-то из местных лидеров земная ось проходила через Спасскую башню, и там полагали, что вот сейчас Россия разберется с Украиной, а потом…

Но «потом» так и не наступило. Рассчитывать на помощь России в решении вопросов безопасности более не приходится – все военные ресурсы съедает агрессии против Украины. На фоне санкций и падения рубля российское направление экспорта тоже теряет привлекательность. Ждать от России инвестиций бессмысленно. Коммуникации через РФ в Европу в результате войны блокированы. Рушится даже «последний бастион» – частные переводы от гастарбайтеров.

А значит, странам Центральной Азии приходится искать альтернативу. Которую как раз и предоставляет Азербайджан. Благодаря дальновидности президента Ильхама Алиева и осуществленным под его руководством реформам и «инфраструктурной революции», у Азербайджана есть то, что так нужно странам Центральной Азии – коммуникации в обход России, по которым можно выйти на Турцию и далее в Европу, деньги для инвестиций и разветвленные внешние связи. И самое главное, наша страна – наглядный и яркий пример, что «мусульманская республика бывшего СССР» может и добиться реальной, а не номинальный независимости, диверсифицировать экономику и политику и вставить в главу угла собственные интересы, а не обслуживать чужие.

Словом, не удивительно, что «вопрос по дипломатическим каналам успешно проработали», свои возражения «один из участников» предпочёл отозвать, и Ильхам Алиев прибыл в Душанбе для участия во встрече лидеров Центральной Азии в качестве почетного гостя. Азербайджанская дипломатия одержала ещё одну победу на центральноазиатском треке.

Нурани, обозреватель