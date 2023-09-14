Тегеран заверил, что напавшему на посольство Азербайджана грозит «самое суровое наказание»

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В обвинительном акте лицу, совершившему вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Иране 27 января, истребовано самое суровое наказание. Об этом, как передает агентство IRNA, заявил главный прокурор Тегерана Али Салехи.

По словам Салехи, уголовное дело было всесторонне расследовано, задержанному предъявлены обвинения в убийстве гражданина Азербайджана в здании посольства, незаконном приобретении и ношении оружия, нарушении общественного порядка с применением автомата AK-47 и пистолета.

Следствие открыто для предъявления арестованному и других обвинений, в частности, в умышленном причинении ущерба здоровью сотрудников посольства и повреждении имущества дипмиссии.