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Сенсационные данные армянских СМИ: в Карабахе — «упаднические настроения» и паника

Сенсационные данные армянских СМИ: в Карабахе — «упаднические настроения» и паника

Как сообщают АрмСМИ, в частности, газета «Факт», в зоне временного размещения РМК — паника и упаднические настроения.

После «выборов президента Арцаха» целый ряд местных «тяжелых фигур», которые когда-то заявляли, что находятся «в первых рядах борьбы за Арцах», теперь отступают.

В их числе, например, Тигран Петросян, который в период «президентства» Араика Арутюняна был «председателем Антикризисного совета» при «президенте». Петросян публично заявил, что требует создания гуманитарного коридора для выхода из «Арцаха». Это заявление вызвало большой резонанс: здесь предписывалось бороться за то, чтобы «сохранить Арцах армянским», а тут такой «удар в спину», К тому же Тигран Петросян заявил это публично.

По сведениям АрмСМИ, «тезисы о гуманитарном коридоре в «Арцахе» на общественном и неофициальном уровне в основном генерируются теми группами, которые в то время создавал и руководил Никол Пашинян». Более того, те же круги, озвучивая такого рода проповеди, пытаются вызвать панику. По данным газеты, «силовые структуры» сепаратистов предупредили, что подобные публичные призывы и распространение паники среди населения будут восприняты как незаконные действия и будут приняты жесткие меры.

Добавим от себя: в ситуации, когда через ППП «Лачин» из Ханкенди каждый день проезжает по более чем сотне карабахских армян, милый эвфемизм про «гуманитарный коридор для выхода» прикрывает гарантии, что Азербайджан не станет задерживать на ППП военных преступников из числа ханкендинских бонз.

Судя по всему, уже и ближний круг Самвела Шахраманяна и Араика Арутюняна начинает понимать, что продолжения проекта «миацума» не будет, и выбор сузился до двух опций — или принимать гражданство Азербайджана и жить по законам АР, или перебираться в Армению.

Но предпочитают сделать это по-тихому, чтобы не получить ремейк картинки ноября 2020 года с многокилометровой пробкой. Однако вирус паники, похоже, уже вышел из-под контроля. И на этом фоне «жесткие меры» вряд ли имеют шанс сработать.

Отдел политики Minval.az

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