МИД Азербайджана: Армения может предпринять в любой момент новую провокацию

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Представление результатов мер, предпринятых нашей страной в ответ на очередные провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в сентябре прошлого года, а также в мае и ноябре 2021 года, как оккупация армянских территорий, является составной частью политической авантюры армянской стороны. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Обвинения Азербайджана в оккупации, которые звучат из Армении, которая удерживала суверенные земли Азербайджана под оккупацией почти 30 лет, которая, несмотря на итоги Отечественной войны 2020 года, не передала Азербайджану 8 принадлежащих Азербайджану сел, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, совершает постоянные военные провокации помимо того, что это пример фальсификаций, это ещё и искажение реальности.

В отличие от Азербайджана, который надлежащим образом расследовал нарушения международного гуманитарного права во время войны и военных операций, ведет расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении подобных случаев, всем известно, что армянская сторона с гордостью говорит о преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев, включая Ходжалинский геноцид.

Источником серьезной угрозы являются попытки армянской стороны, ставящей под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский регион, прикрыть сосредоточение сил в регионе и отвлечь внимание от провокационных действий, которые она может предпринять в любой момент.

Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий.